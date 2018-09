Juncker fordert Österreichs EU-Vorsitz zu Lösungen für Migration auf

In seiner letzten großen Rede am Mittwochvormittag vor dem Europäischen Parlament hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den österreichischen EU-Ratsvorsitz direkt angesprochen. Er forderte die Bundesregierung auf, "entscheidende Schritte für eine ausgewogene Migrationsreform und zukunftsfähige Lösungen in der Migrationspolitik auszuarbeiten".

In seiner Rede zu Lage der Union sagte der luxemburgische Christdemokrat, die EU könne nicht über jedes ankommende Rettungsschiff streiten. "Ad hoc-Lösungen reichen nicht aus."

Erneut pochte Juncker auf mehr Solidarität in der Flüchtlingspolitik. Die EU-Kommission unterstütze dies mit ihren Vorschlägen, die Europäische Grenz- und Küstenwache bis 2020 auf 10.000 Mann aufzustocken. Zudem soll die europäische Asylagentur ausgebaut werden. "Die Bearbeitung von Asylanträgen muss einheitlich und rascher gestaltet werden", verlangte der Kommissionspräsident.

Auch Rückführungen sollten beschleunigt werden. Die personelle Aufstockung von Frontex sowie Rückführungen nicht berechtigter Asylwerber soll von der EU finanziert werden. Eine konkrete Summe nannte Juncker nicht.

Er forderte auch legale Einwanderungsmöglichkeiten, die EU-Staaten sollten die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission unterstützen. "Wir brauchen qualifizierte Migranten."