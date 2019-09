Juncker: Briten wären selbst schuld an ungeregeltem Brexit

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker setzt weiter auf eine Einigung im Brexit-Streit mit Großbritannien in letzter Minute. "Wir arbeiten intensiv an einem Deal", sagte Juncker der " Augsburger Allgemeinen". "Wenn das am Ende nicht gelingt, liegt die Verantwortung dafür alleine auf der britischen Seite", fügte er mit Blick auf Premierminister Boris Johnson hinzu.