"Das letzte Mal, dass wir miteinander telefoniert haben, war am 15. März. Er sagte, es ginge ihm gut. Danach haben wir aber den Kontakt verloren. Erst am 10. April haben wir erfahren, dass er am 17. März getötet wurde. Der Tod wurde durch eine DNA-Probenanalyse bestätigt", erklärte Natalia Akimowa, die Schwester des jungen Soldaten.

Roman Akimow wurde posthum mit dem russischen Tapferkeitsorden ausgezeichnet, der im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin verliehen wird. Die Eltern Jewgenia und Iwan nahmen die Auszeichnung entgegen.