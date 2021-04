Jünger als Kurz: Grönland hat jüngsten Premier Europas

Mute Bourup Egede wurde am 11. März 1987 in Grönlands Hauptstadt Nuuk in eine Schafzüchter-Familie geboren. Die Kindheit verbrachte er in Narsaq in Südgrönland - unweit jenes Gebietes, wo australische und chinesische Investoren seit Jahren versuchen, die Konzession für den Abbau von Seltenen Erden und Uran zu bekommen. Dieses Projekt zu verhindern, war eines der politischen Ziele, mit denen Mute Egede und seine Partei bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 6. April einen klaren Sieg eingefahren haben.

Egede begann seine politische Laufbahn als 20-jähriger im grönländischen Jugendparlament. Er begann an der Universität von Grönland Kultur- und Sozialgeschichte zu studieren, brach das Studium 2013 jedoch ab, um ein Familienunternehmen zu führen. 2015 wurde er erstmals in das grönländische Parlament (Inatsisartut) gewählt.