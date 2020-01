Jüdisch-arabische Schule in Israel: "Alle Schulen sollten so sein"

Im Klassenzimmer der Hand-in-Hand-Schule in Jerusalem herrscht geschäftiges Treiben. Die Kinder sitzen an kleinen runden Tischen und malen Ausmalbilder aus, an einer Wand hängen Tafeln mit den arabischen Schriftzeichen, schräg gegenüber sind die hebräischen Buchstaben zu sehen. Die Schule, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag besuchte, ist die einzige in Jerusalem, in der arabische und jüdische Kinder gemeinsam unterrichtet werden.

"Die Atmosphäre ist großartig, ich wünschte, ich wäre auch in so eine Schule gegangen", sagt Van der Bellen bei seinem Besuch am Freitag. "Diese Lebendigkeit und das Miteinander", schwärmt er. 700 Kinder zwischen drei und 18 Jahren besuchen die 2007 eröffnete Schule. Ziel der von der Jerusalem Foundation unterstützten Schule ist es, sich der weitgehenden Separation von Juden und Arabern in Israel entgegenzustellen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Die Kinder lernen Hebräisch und Arabisch sprechen, lesen und schreiben, auch beide Religionen und Kulturen stehen am Lehrplan.

Insgesamt gibt es sechs Hand-in-Hand-Schulen in ganz Israel mit insgesamt 1.850 Schülern. Das ist wenig angesichts der Tatsache, dass rund 20 Prozent der neun Millionen Einwohner Israels arabische Israelis sind. Trotz israelischem Pass fühlen sich die Palästinenser in Israel oft als Bürger zweiter Klasse und beklagen Diskriminierungen. Verschärft hat sich die Situation durch das 2018 verabschiedete Nationalstaatsgesetz, das Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volkes" definiert. Zudem wurde Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt, auch wenn Arabisch weiter auf Ämtern verwendet werden kann.