Jubel über Urteil gegen Pkw-Maut

Ganz unabhängig von Vignetten, Maut und Fahrkosten aber habe das Urteil des EuGH wichtige Signalwirkung, sagt Götz Reichert. Der Verkehrsrechtsexperte des deutschen Thinktanks cep ( Centrum für Europäische Politik) liest die zentrale Aussage des Urteils so: „Ihr diskriminiert EU-Ausländer.“ Nicht mittels der Maut, sondern durch die spezielle Verbindung, konstatiert Reichert: „Entlastung nur für deutsche Fahrzeughalter, daher auch nur einseitige Mehrbelastung für EU-Ausländer. Und dieser Zusammenhang wurde von der deutschen Politik nicht einmal bestritten“, sagt der Verkehrsrechtsexperte.

Darin aber sah der Gerichtshof das europäische Diskriminierungsverbot verletzt. EU-Bürger dürfen in keinem anderen EU-Staat aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit benachteiligt werden. Hätten die Richter in Luxemburg das deutsche Mautgesetz durchgewunken, hätte dies fatale Folgen haben können. Reichert: „Künftigen Versuchen der EU-Mitgliedstaaten durch kreative Gesetzgebung das Diskriminierungsverbot schleichend zu umgehen, wären Tür und Tor geöffnet gewesen.“

So aber setzte der EuGH, wie es ein hochrangiger Jurist in Brüssel formuliert, einen „wichtigen Meilenstein für die Anti-Diskriminierung in der EU“. Und er machte die Mautpläne der CSU zunichte. Dabei hatte selbst die EU-Kommission, die eigentliche Hüterin der Gesetze, den deutschen Mautplänen grünes Licht gegeben. In Österreich hatte man dies zähneknirschend zur Kenntnis genommen – und vermutet, dass Deutschland all sein politisches Gewicht in Brüssel spüren hat lassen.