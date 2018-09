Journalist abgeführt: Schatten über Erdoğans Versöhnungsbesuch

Mit fast halbstündiger Verspätung treten Erdoğan und die Kanzlerin schließlich vor die Presse – und würdigen sich keines Blickes. Vor Monaten warf er ihr noch Nazi-Methoden vor, da er im Wahlkampf nicht in Deutschland auftreten durfte. Und Merkel hat dies nicht vergessen, dennoch steht der Mann neben ihr auch aus anderen Grünen hier: die türkische Wirtschaft ist massiv angeschlagen, US-Sanktionen setzen ihr zu. Erdoğan, auch wenn er dies heute so nicht sagt, will neu anfangen und ist auf Deutschland angewiesen. Also, will man die Gelegenheit nutzen, um dabei auch an ein paar Rädchen zu drehen. Doch das wird alles andere als einfach, weiß auch die Kanzlerin und ist bemüht, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben: Von der Terrorbekämpfung, Partnerschaft in der NATO bis zu Fragen der Migration, sei man auf vielen Gebieten einig. Im Oktober wolle man mit den Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Türkei über die kritische Lage in Syrien beraten.

Dann aber spricht Merkel schnell aus, was von Anfang an in der Luft lag: Es gebe noch immer „tief greifende Differenzen“ mit der Türkei hinsichtlich der Themen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, erklärt die Kanzlerin.