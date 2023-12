Joschka Fischer: "Ich schäme mich für unser Land"

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer schämt sich für Deutschland angesichts vermehrter Übergriffe auf Juden seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. „Jüdische Eltern müssen Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Wohnungen von Juden werden mit Davidsternen beschmiert. Antiisraelische und antijüdische Parolen stehen an Häuserwänden. Ich schäme mich für unser Land“, sagte er Zeit Online.

Was seit dem 7. Oktober in Deutschland passiert sei, hätte er nicht für möglich gehalten. Mit Blick auf propalästinensische Demonstrationen in Deutschland sagte Fischer: „Unsere Geschichte wiegt schwer. Wir dürfen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir den Staat Israel unterstützen.“ Er selbst habe als junger Mann nach dem Sechstagekrieg 1967 zwar auch Mitgefühl mit den Palästinensern gehabt und empfunden, dass sie von Israel unterdrückt wurden, aber er habe zu keinem Zeitpunkt das Existenzrecht Israels infrage gestellt.