Jordanischer König ist gegen die Aufnahme von Palästinensern

Der jordanische König Abdullah hat es als "rote Linie" bezeichnet, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen aus dem Land gedrängt werden. "Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine in Ägypten", sagte er bei seinem Besuch in Berlin.

Jordanischer König für Lösung des Problems innerhalb des Gazastreifens

Das Problem müsse innerhalb des Gazastreifens gelöst werden und könne nicht auf andere Länder verlagert werden. Jordaniens Bevölkerung bestehe bereits zu einem Drittel aus Palästinenserinnen und Palästinensern.