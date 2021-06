Jordanischer Außenminister in Wien

Auch in dem Haschemitischen Königreich Jordanien selbst ist es seit Februar vorigen Jahres immer wieder zu Demonstrationen für politische Reformen und gegen Korruption und verschiedentlich auch zu blutigen Zusammenstößen zwischen Regimegegnern und königstreuen Kräften gekommen. Schon zweimal tauschte der König den Regierungschef aus und versprach weitreichende Reformen. Der islamistischen Opposition gehen die versprochenen Reformen bisher nicht weit genug. Die stärkste Kraft der Opposition, die Muslimbrüder, setzen Abdullah auch außenpolitisch unter Druck, denn in der Nachbarschaft gewinnen die Islamisten an Einfluss.



In Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser bemüht sich Jordanien die beiden wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Die im Jänner vermittelte Verhandlungen in der jordanischen Hauptstadt Amman endeten ergebnislos. Die USA, Europa und Israel drängen den König jedoch mit seinen Vermittlungsbemühungen nicht nachzulassen. Jordanien hat selbst einen großen palästinensischen Bevölkerungsanteil.