Wer steckt eigentlich hinter den Corona-Zahlen?

Zahlenstreit in Deutschland

In Europa sorgt die JHU, die in den USA zu den führenden Universitäten im Medizinsektor zählt und 18 Nobelpreisträger hervorgebracht hat, ebenso für Debatten. In Deutschland etwa wird darüber gestritten, ob nicht die Zahlen aus den USA verlässlicher seien als jene des Robert-Koch-Instituts, das offiziell für die Statistiken zuständig ist. Die US-Uni sei nämlich meist schneller in der Veröffentlichung, so die Kritik; die Zahlen seien oft höher als die der deutschen Behörden. Dasselbe gilt für die WHO – deren Zahlen sind ebenso oft niedriger.

Wie das sein kann? Die Johns Hopkins University sammelt die Daten keineswegs selbst, sondern publiziert Material anderer Quellen. Allerdings nur seriöser, betont Gardner. Dass die WHO langsamer sei, sagt sie, liegt an den Aktualisierungen alle 24 Stunden. "Wir verwenden das als Ausgangsbasis. Dann ergänzen wir es um das, was die nationalen Behörden verschiedener Länder sowie die Medien im Laufe des Tages melden."