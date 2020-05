Hahn wird neuer Sozial-Kommissar

Johannes Hahn wechselt in seiner zweiten Amtszeit in der EU-Kommission das Ressort: Er bekommt vom designierten Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker den Bereich "Soziales" übertragen. Darauf dürften sich Hahn und Juncker bei ihrem Gespräch Mittwochnachmittag in Brüssel geeinigt haben. Das erfuhr der KURIER aus Brüsseler Quellen.

Im Konzept des luxemburgischen Christdemokraten Juncker ist Sozialpolitik ein Schlüssel-Ressort.

Österreich gilt in der EU als Vorbild für sozialen Frieden, sozialen Dialog zwischen den Interessensvertretungen und für eine – im Vergleich mit anderen EU-Staaten – niedrige Arbeitslosenquote, auch bei Jugendlichen.