Joe Bidens Hund "Commander" nach Bissen aus dem Weißen Haus verbannt

Der Hund von US-Präsident Joe Biden ist nach mehreren Bissattacken aus dem Weißen Haus verbannt worden. "Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses", hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung einer Sprecherin von First Lady Jill Biden, die mehreren US-Medien vorlag. Weitere Schritte würden geprüft, hieß es. Bereits zuvor musste ein Hund des Präsidenten nach Angriffen auf Mitarbeiter weggegeben werden.

"Dem Präsidenten und der First Lady liegt die Sicherheit derer, die im Weißen Haus arbeiten und die sie jeden Tag beschützen, sehr am Herzen", hieß es in der Mitteilung demnach weiter. Das Präsidentenpaar sei dankbar für die Geduld und Unterstützung des Secret Service und aller weiteren Beteiligten.