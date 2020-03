Biden vs. Sanders im TV: "Krieg gegen das Virus"

Große Unterschiede

Der Alt-Vizepräsident, nach einem sensationellen Comeback Ende Februar unbeirrt auf der Siegerstraße, konterte in zig Variationen mit seiner Kern-Botschaft: Die Leute wollten keine grundstürzenden Systemveränderungen, sondern zeitnahe, bezahlbare und politisch realisierbare “Resultate”. Sanders dagegen erkennt etwa in der "völlig unzureichenden" Vorbereitung auf die aktuelle Coronavirus-Bedrohung das Symptom eines kollabierenden Systems, das überwunden werden müsse. Stichwort: demokratischer Sozialismus.

Als Beleg für die Richtigkeit seiner Thesen führte Joe Biden, der Konstanz ohne die üblichen rhetorischen Aussetzer zeigte und immer präsent schien, seine teils überdeutlichen Siege bei den vergangenen Vorwahlen an.

Nächste Vorwahlen stehen bevor

Bereits morgen Dienstag könnte sich seine Erfolgsserie fortsetzen. Bei den geplanten Vorwahlen in Ohio, Florida, Illinois und Arizona, wo knapp 550 Delegiertenstimmen zu verteilen sind, ist Biden fast durchweg klar favorisiert und könnte für Sanders uneinholbar werden.

Vizepräsidentschaft mit historischem Potenzial

Mit diesem Grundgefühl im Bauch produzierte Biden die Nachricht des Abends. Sollte er der Kandidat der Demokraten werden, so sagte er, würde er definitiv eine Frau aufs Bewerbungs-Ticket für den Posten des Vizepräsidenten nehmen. Namen fielen erwartungsgemäß nicht. Bernie Sanders äußerte sich in der Tendenz ähnlich, aber nicht ganz so wie in Stein gemeißelt.

In beiden Fällen hätte die Personalie besondere Bedeutung. Sollte Biden oder Sanders, die beide stramm auf die 80 zugehen, im Falle eines Wahlsieges gegen Trump die im Januar 2021 beginnende vierjährige Amtsperiode nicht überleben, wäre der Weg frei für die erste Präsidentin in der Geschichte der USA.

Beobachter in Washington schließen aus Bidens Vorreiter-Entscheidung, dass Amtsinhaber Trump vor November Vizepräsident Mike Pence ausmustern und mit einer Frau wie der früheren UN-Botschaftern Nikki Haley ins Rennen gehen könnte.

Coronavirus beeinflusst auch Vorwahlen

Wann exakt die Vorwahlen der Demokraten beendet sind, die mit dem Nominierungsparteitag Mitte Juli gekrönt werden sollen, ist in der neuen Gemengelage ungewiss. Die Bundesstaaten Louisiana und Georgia haben wegen der Coronavirus-Krise ihre Vorwahlen bereits nach hinten geschoben.

Für weitere Verzögerungen könnte eine ganz frische Empfehlung der Seuchenschutzbehörde CDC sorgen. Danach sind Amerikaner ab sofort aufgefordert, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen mindestens bis Mitte Mai zu meiden, zu verschieben oder abzusagen.