Als Sex-Sklavin bei IS-Kämpfern

Mastermind der professionellen Verbreitung von Hass-Botschaften könnte der in Syrien geborene Ahmad Abousamra sein. Der 32-Jährige, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat, wuchs in Boston auf, wo er einen Universitätsabschluss in Informatik machte. Danach soll der Mann, den das FBI zu den meist gesuchten Terroristen zählt, in Pakistan und im Jemen zum rücksichtslosen Dschihadisten ausgebildet worden sein. Auf Abousamra, der fließend Englisch und Arabisch spricht, ist ein Kopfgeld in der Höhe von umgerechnet fast 40.000 Euro ausgesetzt.

Wie auf dem Schlachtfeld schießen die Ultra-Radikalen des IS auch auf dem Informationssektor aus allen Rohren. Laut dem Sender Sky News verbreiten sie ihre kruden Parolen und ekelerregenden Enthauptungsvideos allein auf Twitter auf mehr als 60.000 Accounts. Erschreckend: Nach der Ermordung des US-Journalisten James Foley wies in den ersten 24 Stunden danach angeblich jeder zehnte Tweet eine positive Tendenz gegenüber dem Schicksal des Reportes auf. Twitter-Chef Dick Costolo kündigte zwar an, alle Nutzer mit Verbindungen zu IS-Videos zu sperren. Doch schon wenig später tauchten diese mit ähnlichem Namen und derselben Propaganda wieder auf.