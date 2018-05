Jerusalem: Die ganze Welt schaut auf die Heilige Stadt

Für die Hamas soll im Gegenzug diese Woche zum Höhepunkt ihrer Proteste am Gaza-Sperrzaun werden. Der Hamas-Chef von Gaza, Jechye Sinwar: „Wir durchbrechen den Zaun und beten in der Jerusalemer Al-Aksa-Moschee.“ Klare Ansage. Aber als die Protestierenden aus Gaza am Freitag die Gas-Versorgung aus Israel am südlichen Waren-Übergang sprengten, eilte die Hamas-Führung schon am nächsten Tag Hilfe rufend nach Kairo. Die Ägypter versprachen bis zur jetzt notwendigen Reparatur Ersatzlieferungen. Unter einer Bedingung: Die geplanten Proteste dürfen nicht wieder so explosiv enden wie in den Wochen davor.

Frust und Wut sind in Gaza wie in Ramallah zu finden – auf Netanjahu, auf Trump. Vor allem aber auch auf die arabischen Brüder, von denen sich die Palästinenser erneut in Stich gelassen fühlen.

In Israel ist die Freude indes groß, von Links bis Rechts. Zum Beispiel, wenn der Jerusalemer Oberbürgermeister Nir Barkat beim Aufstellen des neuen Wegweisers „US-Embassy“ sagt: „Es ist kein Traum, sondern Wirklichkeit.“

Nicht die Mehrheit, aber eine große Zahl an Diplomaten aus aller Welt haben sich wider Erwarten zur Eröffnung angesagt. Die EU wollte eigentlich geschlossen boykottieren, was aber östliche EU-Staaten verhinderten. Zwar kommen Deutschland und Frankreich nicht. Tschechien, Ungarn und Rumänien aber schon. Auch Österreich zeigt Flagge.

Itzik, der Gemüse-Händler aus der En Gedi-Straße, amüsiert sich: „Jede Melone haben die Security-Boys einzeln gescannt. Die waren ohne Kerne, wie es draufstand.“ Ein Autofahrer schimpft durchs offene Fenster: „Das war’s mit ruhigem Viertel! Dauernd neue Einbahnschilder. Ständig Streifen. Statt links auf die Hauptstraße und los, fahr ich jetzt fast bis Zur Bachr und dann rechts.“

Im arabischen Nachbarviertel hält sich die Begeisterung ebenfalls in Grenzen. Wortwörtlich. Die Botschaft liegt direkt auf der so genannten „Grünen Linie“, der Grenze bis 1967. Für Ramadan Oude (41) ein Witz: „Liegt die Botschaft eigentlich in Israel“, fragt er lachend. Seinen (Um-)Weg zur Arbeit nimmt er jetzt auch weiter östlich. „Ständig wirst du nach deinem Personalausweis gefragt.“ Sein Name kommt vom Wort für Hitze und Unruhe. Wie der Fastenmonat, der diese Woche beginnt. „Das kann wieder heiß werden“, meint Ramadan.