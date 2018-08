Jeff Sessions: Trumps Fußabtreter wehrt sich

Seit dem 2. März 2017 führt Donald Trump vor, wie es selbst ergebensten Mitstreitern ergehen kann, wenn sie nicht bedingungslos nach seiner Pfeife tanzen. Seit diesem Tag desavouiert Amerikas Präsident in unregelmäßigen Abständen seinen eigenen Justizminister. Weil der sich an jenem Donnerstag in der Russland-Affäre für befangen erklärte und seither als juristischer Bodyguard, wie Trump ihn für sich beansprucht, ausfällt. Jeff Sessions hat die Demütigung, er sei zu schwach, um eine „schändliche Hexenjagd“ gegen das Weiße Haus zu beenden, seitdem wie ein Fußabtreter ertragen.

Sich durch Rücktritt der öffentlichen Tortur zu entziehen, kam für den ehemaligen Senator aus dem Süd-Bundesstaat Alabama nicht in Betracht. Nun keilte er in dieser Woche erstmals zurück und verbat sich politische Einflussnahme.

Auslöser war ein Interview, das Trumps Haus-TV-Sender Fox News dem Präsidenten nach den Hiobsbotschaften um die juristischen Verstrickungen von Michael Cohen (Ex-Anwalts Trumps) und Paul Manafort (Ex-Wahlkampf-Manager Trumps) gewährte. Darin sagte Trump: „Ich habe einen Justizminister ins Amt geholt, der nie die Kontrolle über das Justizministerium übernommen hat.“ Darum geht es: Sessions hatte sich während des Wahlkampfs 2016 mehrfach mit dem damaligen russischen US-Botschafter Sergej Kisljak getroffen, die Unterredungen mit dem Putin-Vertrauten aber verschwiegen. Als die Sache aufflog, erklärte er sich in der Russland-Affäre für befangen.