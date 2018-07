Vilimsky bestätigt rechte EU-Allianz: "Je größer, umso besser"

Derzeit sind die vier freiheitlichen Europa-Abgeordneten Mitglieder der 35 Mandatare umfassenden Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) an. Diese Gruppe im EU-Parlament wird als rechtsextrem, nationalistisch und populistisch charakterisiert.

Der ENF gehören – neben der FPÖ – die Rassemblement National (ehemals Front National von Marine Le Pen) sowie weitere Parteien an: Die Lega, die niederländische Partei der Freiheit, Polens „Kongress der neuen Rechten“ sowie der flämische Vlaams Belang. Auch ein ehemaliger AfD-Politiker (Marcus Pretzell) ist Teil der ENF.

Potenzielle Partner des neuen Bündnisses für die EU-Wahl sind auch die rechtsextremen Schwedendemokraten sowie EU-skeptische und EU-feindliche Parteien in Ost- und Südosteuropa.

Von Marine Le Pen ist aus dem letzten französischen Wahlkampf 2017 bekannt, dass sie die EU in ihrer bisherigen Form zerschlagen will und das Ende der Eurozone propagiert. „Wir wollen diese EU zerstören“, sagte sie unverblümt. Gerne nennt Le Pen die EU und ihre Institutionen „eine Diktatur“ oder wirft dieser „Verrat am Volk“ vor. Für andere Parteien in der ENF-Fraktion ist das Ende des Euro lediglich „eine Option“, auch FPÖ-Politiker haben sich in dieser Form geäußert.

Lega-Chef Matteo Salvini definiert seine Europa-Vorstellung in der Washington Post folgend: „Wir hegen die Vision eines anderen Europas, in dem jedes EU-Mitglied die Freiheit haben soll, die eigene Wirtschaftspolitik zu entscheiden.“ Wie dies in einer Wirtschafts- und Währungsunion möglich sein soll, hat Italiens Vize-Regierungschef nicht erläutert.

Vier Tage nach der Nationalratswahl im Oktober 2017 hat Vilimsky in der ORF-Sendung „Inside Brüssel“ gesagt, dass „der Euro von der EZB-Herz-Lungen-Maschine am Leben erhalten wird“ und von einem „Nord- und Südeuro-Modell“ gesprochen.