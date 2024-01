Dieser Ex-Staatschef fälschte sein Corona-Impfzertifikat

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat nach aktuellen Ermittlungen während der Corona-Pandemie ein gefälschtes Impfzertifikat genutzt. In ihrer Untersuchung wiesen die brasilianischen Rechnungsprüfer am Donnerstag (Ortszeit) auf Unstimmigkeiten zwischen Dokumenten des Gesundheitsministeriums und dem Impfpass von Bolsonaro hin, demzufolge Bolsonaro im Juli 2022 in São Paulo gegen das Coronavirus geimpft wurde.

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, "dass es sich um einen Betrug des Registrierungssystems für Impfungen gegen Covid-19 handelt". Das Impfzertifikat von Bolsonaro sei "gefälscht". Dennoch empfahlen die Rechnungsprüfer, die Ermittlungen "mangels ausreichender Beweise" einzustellen. Demnach hätten zahlreiche Personen die Fälschung vornehmen können.