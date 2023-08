Jahrestag von #mahsaamini: Unruhen im Iran nehmen wieder zu

Mit mehr als bisher 80 Millionen Hashtags geht #mahsaamini in die Geschichte der Sozialen Medien ein. Am 16. September 2022 wurde die junge iranische Kurdin Jina Mahsa Amini bei einem Besuch in Teheran festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß trug und starb kurz darauf nach gewaltsamen Übergriffen im Polizeigewahrsam.

Mehr brauchte die seit Jahren schwelende Protestbewegung nicht, die mit dem Slogen "Frau, Leben Freiheit" (Jin, Jian Azadi - Kurdisch; Zan, Zendegi, Azadi - Farsi) weltweit Schlagzeilen machte: Wochenlang strömten vor allem junge Menschen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren, riefen "Tod dem Diktator" und zerrissen öffentlich Bilder von Staatsoberhaupt Ali Khamenei. Die Aufstände wurden blutig niedergeschlagen, es gab Tausende Verhaftungen und Berichte von brutalen Misshandlungen.

Sittenwächter, die Fahnenflucht begingen, erzählten später, sie wurden dazu angewiesen, auf die Augen und Genitalien von Protestierenden zu schießen. Unzählige verloren mindestens ein Auge. Neben Hunderten Menschen die während der Proteste oder an den Folgen von Misshandlungen starben, gab es auch Hinrichtungen von Protest-Teilnehmern.

Neue Verhaftungswelle

In weniger als drei Wochen jährt sich nun der Todestag von Jina Mahsa Amini und im Iran brodelt es wieder, das Regime rechnet mit großen Protesten und rüstet sich. Zahlreiche Angehörige von getöteten Demonstranten ließen sich trotz Drohungen nicht zum Schweigen bringen und wurden in den vergangenen Tagen verhaftet. In öffentlichen Verkehrsmitteln und an Wänden rufen Sticker, Flugzettel und Graffitis dazu auf, am 16. September auf die Straße zu gehen. In den sozialen Medien kursieren Aufrufe zu weltweiten Demos. Und je näher der Jahrestag rückt, desto mehr häufen sich Videos aus dem Land, in denen mehr und mehr Menschen gegen das Regime protestieren.

Unterdessen gehen nicht nur Sittenwächter brutal gegen Frauen vor, die noch immer ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Auch die normale Bevölkerung wird dazu ermutigt, für "Ordnung" zu sorgen. Geschäften, die Frauen ohne Kopftuch bedienen, drohen hohe Strafen bis hin zur Schließung.

Dieser Tage ging das Video einer Frau ohne Kopftuch viral, die sich gegen ihren Taxifahrer wehrt, der sie gewaltsam aus dem Auto zerren will.