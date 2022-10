Italiens Sozialdemokraten kündigen scharfe Opposition gegen Meloni an

Nach dem Wahlsieg der Rechtspolitikerin Giorgia Meloni bei den Parlamentswahlen vor zwei Wochen kündigen Italiens Sozialdemokraten eine scharfe Opposition gegen die Rechtsregierung an, die in den kommenden Tagen entstehen soll. "Wir müssen bereit sein, das zu tun, was unsere Wähler von uns verlangen: Opposition gegen diese Regierung zu führen, die unnachgiebig und konstruktiv sein muss", sagte Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta am Sonntagabend.

Die Opposition müsse sowohl im Parlament, aber auch wenn nötig mit Demonstrationen auf den Straßen geführt werden, sagte Letta, Gast der von RAI 3 gesendeten Talkshow "Che tempo che fa". Der Parteichef kritisierte Melonis Slogans in einer Videobotschaft anlässlich einer Veranstaltung der rechtspopulistischen spanischen Partei Vox in Madrid am Sonntag. "Der erste außenpolitische Auftritt Melonis war bei der Vox-Veranstaltung. Ich hätte mir von ihr etwas mehr Pro-europäisches und Einheitliches erwartet", erklärte Letta.