Premier Conte hat Etappensieg für Verbleib im Amt geschafft

Namentlich mussten alle 630 Abgeordneten in Roms Parlament am Montagabend von A bis Z hintereinander abstimmen, ob sie dem parteilosen Premier Giuseppe Conte weiter vertrauen oder nicht. Nach dem langwierigen Prozedere, das mit viel Gemurmel des Zuspruchs oder der Ablehnung des jeweiligen Votums begleitet wurde, war schließlich knapp: 321 Parlamentarier sprachen Conte ihr Vertrauen aus. 259 stimmten gegen ihn, 27 Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

Damit hat der Regierungschef die erste Hürde genommen, am Dienstag geht sein Ringen weiter. Dann muss er den Senat davon überzeugen, seine Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung weiterarbeiten zu lassen.

Regierungschef Conte hat am Montag im Parlament eindringlich um die Stimmen europa- und liberalorientierter Parlamentarier in der Abgeordnetenkammer geworben, damit sein Kabinett in der schwierigen Corona-Krise seinen Kurs fortsetzen könne.

"Heilung der Wunde"

„Wem Italien am Herzen liegt, soll uns zum raschen Neustart und zur Heilung der Wunde verhelfen, die diese Regierungskrise verursacht hat“, sagte der Premier in seiner fast einstündigen Ansprache vor der geplanten Vertrauensabstimmung am Abend.