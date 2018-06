Italiens neue Regierung: „Wir sind keine Marsmenschen“

„Es ist die Zeit gekommen, nicht mehr länger nur zu reden, sondern die Ärmel hochzukrempeln“, hatte der neue italienische Vize-Premier Matteo Salvini nach der Angelobung Freitagnachmittag angekündigt.

Am Samstag nahm die rechtsextreme, populistische Regierung unter Premier Giuseppe Conte an der Parade zum Nationalfeiertag in Rom teil.

Das Besucherinteresse galt neben Salvini auch dem zweiten Vize-Premier Luigi Di Maio, der für den Abend zu einer Demo zur Feier der Regierung aufgerufen hatte.

Auf die Frage, ob die unter Anlaufschwierigkeiten entstandene Koalition solide sei, entgegnete Salvini selbstbewusst: „Wie lange die Regierung hält? Zehn Jahre.“ Neben seinen Ämtern als Innenminister und Vizepremier wird er Lega-Vorsitzender bleiben.