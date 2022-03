Italienische Großeltern begleiten ukrainische Kinder zur Schule

Die erste Schulwoche in der Donini ist verstrichen. Am Montag waren es wenige Stunden, die den Kindern dienen sollten, miteinander Kontakt aufzunehmen. Ab Dienstag war auch für die Neuankömmlinge normaler Unterricht, also von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und es scheint zu klappen.

Eine Lehrerin sagt, dass schon am Mittwoch die Kinder alleine zu ihren jeweiligen Klassen gegangen sind. Vereinfacht hat dies wahrscheinlich auch das Projekt „Pedibus“: Die Kinder werden abwechselnd von einem Großvater oder einer Großmutter von zu Hause abgeholt und gehen dann zusammen zu Fuß in die Schule. Jetzt macht der Pedibus auch vor dem Hotel halt, in dem die neuen Klassenkameraden wohnen. Gute Erfahrungen hat man damit mit afghanischen Kindern gemacht.

Der Unterricht ist für alle noch mühevoll. „Wir verwenden die Software Let me talk“, erklärt Santucci, die automatisch übersetzt. Außerdem werden die Kinder von „Mediatori culturali“, Kulturvermittlern begleitet. In der Donini gibt es drei und ab Montag ist auch eine psychologische Fachkraft.