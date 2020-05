Italiener eröffnen das Strandleben - und hoffen bald auf Gäste

Das Schlimmste dürften die Italiener überstanden haben. Aktuell ist die Zahl der Neuinfektionen nicht viel höher als jene in Deutschland - das gibt unseren Nachbarn im Süden Hoffnung. Am Samstag kam dann als Lebenselixier der Südländer die Öffnung des Badebetriebs in vielen Badeorten des Stiefels dazu.

Nicht nur die Strandbäder in der Toskana, in Kampanien und auf Sardinien feierten die Eröffnung des Strandlebens. Auch in den hart getroffenen Provinzen Veneto und der Emilia-Romagna begann das Prominieren am Strand, wie etwa in Cesenatico nahe Rimini. Ab dem kommenden Montag dürfen wieder Schwimmhallen und Sportzentren in Italien öffnen.

Badeanstalten am Lido geöffnet

Auch Venedig unternimmt einen weiteren Schritt in Richtung Normalität nach der Coronavirus-Pandemie. Vier Badeanstalten öffneten am Samstag den Strand der Venezianer, den Lido. Nur das Wetter wollte nicht so recht mitspielen. Es kamen trotzdem einige Badegäste. „Das Wetter hat uns heute zwar nicht besonders begünstigt, doch wir können sagen, dass wir die ersten Badegäste empfangen durften. Die Badesaison beginnt endlich“, betonte Sebastian Perini, Direktor von Venezia Spiagge, Gesellschaft der Gemeinde Venedig, der den längsten Teil des Lido betreibt.