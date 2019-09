Italien: Was von Contes neuem Kabinett zu erwarten ist

Aufatmen in Europa. Erleichterung in Brüssel. Höhenflug an der Mailänder Börse. Sympathien des Staatspräsidenten. Der „neue, alte“ Premier Giuseppe Conte führt diesmal das Kabinett aus Fünf Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten ( PD), das gestern in Rom angelobt wurde. Während bei der Vorgängerregierung vor allem der Pakt mit der ultrarechten Lega für Bauchweh sorgte, ist bei „ Conte Bis“ , Contes „Zugabe“,“ wie italienische Medien titeln, ein positiver Rückenwind zu spüren. Doch die Zeit zum Feiern ist knapp.