Ein entsprechendes Gesetz der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde am Donnerstag endgültig vom Senat beschlossen. Darüber hinaus wird Sexualkundeunterricht in Kindergärten sowie in der Volksschule vollständig ausgeschlossen.

Das Gesetz, das von Bildungsminister Giuseppe Valditara (Lega) eingebracht wurde, verpflichtet Schulen außerdem dazu, die Familien mindestens sieben Tage vor den entsprechenden Unterrichtsangeboten zu informieren. Diese Information muss auch Angaben zu externen Fachkräften oder beteiligten Organisationen enthalten.