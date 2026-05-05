Meloni in Unterwäsche: Italiens Premierministerin warnt vor Deepfakes

In sozialen Netzwerken kursierten derzeit mehrere manipulierte Fotos, die Giorgia Meloni in verfälschten Kontexten zeigen und fälschlich als echt ausgegeben werden. Konkret bezog sich Meloni auf ein KI-generiertes Bild einer Frau in Unterwäsche mit ihrem Gesicht, welches online verbreitet wurde. "Ich muss anerkennen, dass mich die Urheber in diesem Fall sogar deutlich 'verschönert' haben", schrieb Meloni in einem Beitrag. Zugleich kritisierte sie, dass für politische Angriffe inzwischen offenbar "jedes Mittel recht" sei.

Meloni warnt vor Deepfakes Über den persönlichen Fall hinaus betonte Meloni die grundsätzliche Gefahr solcher Inhalte: Deepfakes könnten Menschen täuschen, manipulieren und potenziell jeden treffen. "Ich kann mich schützen, viele andere können das nicht", so die Regierungschefin. Sie rief daher dazu auf, Inhalte im Netz grundsätzlich zu prüfen, bevor man ihnen glaube oder sie weiterverbreite: "Heute trifft es mich, morgen kann es jeden treffen."