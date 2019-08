Italien: Salvini will Neuwahlen im Oktober

Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini drängt auf Parlamentswahlen und denkt an eine Wahlallianz aus Mitte-Rechts-Parteien. So will der Chef der rechten Lega ein Wahlbündnis mit der rechtskonservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi sowie mit der postfaschistischen Partei "Brüder Italiens" eingehen.

"Wir wollen ein Zehn-Punkte-Programm für ein Kabinett vorstellen, das fünf Jahre lang hält", so Salvini nach Angaben der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. Laut Salvini seien Neuwahlen im Oktober die beste Lösung für Italien.