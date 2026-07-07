Italien: 2 Ex-Geheimdienstagenten wegen Russland-Spionage in Haft

Im Zusammenhang mit mutmaßlicher Spionage für Russland sind in Rom zwei ehemalige Geheimdienstagenten festgenommen worden. Einer der Festgenommenen, ein 59-jähriger ehemaliger Mitarbeiter des italienischen Inlandsgeheimdienstes und früheres Mitglied der Carabinieri, wird der Spionage sowie des unbefugten Zugriffs auf IT-Systeme beschuldigt, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Der Verdächtige soll gegen Bezahlung einem mutmaßlichen Angehörigen des russischen Geheimdienstes Informationen beschafft haben. Der russische Kontakt verfüge in Italien über diplomatische Immunität. Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte Informationen aus insgesamt sechs Quellen erhalten haben, darunter vier aktive Angehörige der italienischen Streitkräfte. Diese zählen zu insgesamt fünf weiteren Personen, gegen die ebenfalls ermittelt wird.