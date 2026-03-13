Außenministerium will gegen russische Spionageanlage in Wien vorgehen

Wien ist für russische Spionage-Aktivität wegen seiner geostrategisch günstigen Lage besonders wichtig. Weil viele EU-Länder seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine russisches technisches Botschaftspersonal ausgewiesen haben, wurde Wien noch zentraler.

In Wien-Donaustadt soll es Russland mit der Installation seiner Spionage-Antennen auf der russischen Diplomatensiedlung nun aber übertrieben haben. Das österreichische Außenministerium will nun gegen diese vorgehen, wie das Ö1-Morgenjournal am Freitag berichtet.

Mit den russischen Satelliten-Antennen sollen Daten, die von internationalen Organisationen versendet werden, abgefangen werden, heißt es in dem Bericht. Der Journalist Erich Möchel sagt gegenüber Ö1, dass diese Anlage in Wien-Donaustadt seit Beginn des russischen Angriffskrieges laufend ausgebaut worden sei. Er beobachte mit einer Gruppe Funkamateuren die Aktivitäten der Anlage seit Jahren.