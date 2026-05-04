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Drei russische Diplomaten sind wegen Spionage aus Österreich ausgewiesen worden und haben das Land bereits verlassen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen Bericht der ORF-"Zeit im Bild" vom Sonntagabend. "Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich. Wir haben in dieser Regierung einen Kurswechsel vollzogen und gehen konsequent dagegen vor", wurde Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) in der Mitteilung zitiert.

Die Ausweisung bezog sich laut dem ORF-Bericht auf drei Personen, die direkt in Satellitenspionage in Wien involviert gewesen sein sollen. Mithilfe von Satellitenanlagen auf dem Gelände der russischen Botschaft in Wien-Landstraße sowie der russischen Diplomatensiedlung in Wien-Donaustadt sollen demnach Daten etwa von internationalen Organisationen abgesaugt worden sein, hieß es. Zunächst habe Österreich im April eine Aufhebung der diplomatischen Immunität der drei Botschaftsangehörigen gefordert, dem Russland jedoch nicht nachgekommen sei.

Spionageanlagen auf russischer Botschaft

Verschärfung des Spionageparagrafen geplant "Es ist inakzeptabel, dass diplomatische Immunität genutzt wird, um Spionage zu betreiben", teilte Außenministerin Meinl-Reisinger dazu mit. "Mit der Verschärfung des Spionageparagrafen im Strafgesetzbuch setzt die Bundesregierung einen weiteren Schritt, um ausländische Spionage in Österreich zu unterbinden."

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