"Re Giorgio" hat mit 89 abgedankt

Der Rücktritt von Staatspräsident Giorgio Napolitano ist erfolg. Nach neun Jahren legt der 89-jährige Staatsmann am Mittwoch sein Amt nieder. Müdigkeit und sein Alter gab Napolitano in seiner Neujahrsansprache als Gründe für seine Entscheidung an. Am Dienstag verabschiedete sich der 1925 in Neapel Geborene bereits von seinen Mitarbeitern im Quirinal, dem Präsidentensitz in Rom.

"Ich habe ein Alter erreicht, das mir zunehmend Grenzen auferlegt und Schwierigkeiten bereitet, meinen institutionellen Verpflichtungen nachzukommen, die sehr komplex und anspruchsvoll sind", erklärte Napolitano, den viele Italiener als Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten sehen. Laut Meinungsumfragen hätten mehr als 80 Prozent aller Italiener Europas ältesten Staatschef am liebsten weiterhin als Präsidenten. Ehefrau Clio zeigt sich erleichtert: "Dass wir nun wieder in unserer Privatwohnung leben dürfen, wird sich ein bisschen wie Urlaub anfühlen."

Inmitten der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, Korruptionsskandalen und fünf wechselnden Regierungschefs bewahrte "Re Giorgio", König Giorgio, wie er respektvoll genannt wird, stets die Ruhe. Auch wenn sein Amt vornehmlich Repräsentationspflichten vorsieht, brachte sich der frühere Kommunist, der sich in den eigenen Reihen mit einem USA-freundlichen Kurs unbeliebt machte, ehemalige Innenminister und Europa-Abgeordnete, immer wieder aktiv in das turbulente politische Geschehen ein.

Dass Napolitano als 11. Staatspräsident Italiens seine zweite Amtszeit nicht zu Ende führen werde, ließ er bereits bei seinem Antritt im April 2013 durchblicken. Die Wahl seines Nachfolgers scheiterte, nachdem gleich zwei Kandidaten die notwendige Mehrheit verfehlten.

Premier Matteo Renzi bedankte sich bei seiner Rede zum Ende der italienischen EU-Ratspräsidentschaft beim Staatspräsidenten. Napolitano sei ein "überzeugter Europäer", betonte Renzi: "Auch in diesen sechs Monaten war Napolitano die Führung unseres Landes. Er hat einen langen Weg des Wandels durchgemacht und die Schwierigkeiten in Italien mit Intelligenz und Weisheit in Angriff genommen." Die EU-Parlamentarier in Straßburg beehrten Napolitano mit einem Applaus.

Zu Wochenbeginn traf er mit Premier Renzi zusammen, um über die anstehende Reformen sowie mögliche Nachfolger zu beraten. Ein neues Wahlgesetz, umfangreiche Reformen – etwa des Senats – waren Napolitano stets ein großes Anliegen. Als Krisenmanager des Landes zog er in der Finanzkrise 2011 die Fäden und galt als stabiler Anker für Brüssel. Er drängte Silvio Berlusconi zum Rücktritt und setzte Mario Monti als Premier ein. Kritiker warfen Napolitano vor, er würde seine Amtsbefugnisse überschreiten.