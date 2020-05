Neues Wahlrecht soll Ruhe in Roms Politik bringen

In für ihn typischem Stil twitterte Premier Renzi nach dem erfolgreichen Votum: "Versprechen gehalten. Italien braucht jene, die nicht immer nur Nein sagen. Weiter so, mit Bescheidenheit und Mut." Was Bescheidenheit betreffe, müsse Renzi jedoch noch einiges lernen, sagt einer seiner Kritiker.

Italien hatte in den vergangenen vier Jahren vier unterschiedliche Regierungen. Die Wahlrechtsreform, die Staatspräsident Mattarella gestern, Dienstag, unterzeichnete, tritt Mitte kommenden Jahres in Kraft. Damit sie ihre gewünschte Wirkung entfaltet, ist noch eine Verfassungsänderung nötig, mit der die Rechte des Senats eingeschränkt werden. Denn die zweite Parlamentskammer ist bisher der ersten Kammer gleichgestellt.