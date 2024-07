Melonis Problem mit den rechtsextremen Patzern

Gleichzeitig nahm sie aber die Gelegenheit wahr, die Presse zu kritisieren. Ihres Wissens nach sei es ein absolutes Novum, dass man sich in eine Parteiorganisation hineinschleust, um sie auszuspionieren, versteckt aufzunehmen. „Ich nehme zur Kenntnis, dass dies ein neues Format der politischen Auseinandersetzung ist“, wenngleich sie an Methoden „eines Regimes erinnern.“

Jemand muss ihr aber geraten haben, dass die erste Stellungnahme nicht ausreiche. Und so schrieb Meloni an die Parteivorsitzenden einen offenen Brief, in dem sie noch einmal wiederholte, dass es für antisemitische, revisionistische und rassistische Positionen in der Partei keinen Platz gebe. Dass man sich mit der Geschichte und den Faschismus auseinandergesetzt habe. „Wir sind keine Partei, die nach rückwärts blickt. Wir sind an die Zukunft unserer Nation interessiert.“ Und dasselbe gelte für die Jugendlichen von Gioventù Nazionale: „Eine gesunde und bunte Jugendorganisation, die sich offen und neugierig zeigt.“

Eigentlich will Meloni als besonnene, konservative Politikerin wahrgenommen werden, vor allem im Ausland. Liebend gerne würde sie sich von der Bezeichnung "Postfaschistin" befreien. Ihre Crux sind die mehr oder weniger jungen Parteimitglieder und Aktivisten, die sich immer wieder Patzer erlauben.