Kleinlauter Cavaliere fleht um Gnade

Der Countdown für den früheren Regierungschef Silvio Berlusconi läuft. Am kommenden Donnerstag wird es ernst: Ein Mailänder Gericht wird darüber entscheiden, in welcher Form Berlusconi seine Strafe nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs verbüßen muss. Entweder wird er neun Monate Sozialdienst leisten müssen oder für ein Jahr unter Hausarrest gestellt. In beiden Fällen ist seine Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.

Am schwersten aber wiegt für den vierfachen Ex-Premier die Beschneidung seines politischen Spielraums. Denn als Chef der oppositionellen Mitte-rechts-Partei Forza Italia (FI) zieht er nach wie vor die Fäden.

Bis zuletzt versuchte Berlusconi, dem Urteil zu entkommen. In der vergangenen Woche eilte er zu einem Blitz-Treffen in den Quirinalspalast zu Staatspräsident Giorgio Napolitano. Indiskretionen zufolge soll er dort um Gnade gebettelt haben. Napolitano hätte als Einziger im Land die Macht, das Urteil aufzuheben und eine Begnadigung auszusprechen.