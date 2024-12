Italien: Beschäftigung in zwei Jahren um 3,6 Prozent gestiegen

In den ersten zwei Jahren der italienischen Rechts-Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist die Beschäftigung in Italien um 3,6 Prozent gestiegen, was einem Wachstum von 847.000 Beschäftigten entspricht, 175.000 davon sind Selbstständige. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Arbeitslosen auf 1,47 Millionen, das sind 496.000 weniger als 2022, wie aus einer am Samstag veröffentlichten Studie des Handwerkerverbands CGIA hervorgeht.

Die Zahl der Nichterwerbstätigen fiel um 198.000 auf 12,53 Millionen Personen. Von den 847.000 neuen Beschäftigten in den letzten zwei Jahren sind fast die Hälfte Frauen. In absoluten Zahlen erreichte die Zahl der erwerbstätigen Frauen im Oktober 2024 die Schwelle von 10,2 Millionen. Die Zahl der arbeitslosen Frauen ging laut der Studie auf 693.000 zurück.