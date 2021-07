Berlusconi nennt Merkel "Ost-Bürokratin"

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist erneut durch Kritik an der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefallen. "Frau Merkel ist eine intelligente Frau, sie ist aber als Bürokratin in Ost-Deutschland mit seiner zentralistischen Wirtschaft herangewachsen. Ihre tiefe Kultur sieht vor, dass die Wirtschaft eisern organisiert werden muss. Sie denkt, dass in jedem Staat das Defizit maximal 0,5 Prozent betragen soll. Das ist nicht für alle Staaten möglich. Es ist ein Wahnsinn, einem Land, das nicht wächst, Regeln der Austerität aufzuzwingen", sagte Berlusconi in einer Ansprache vor Unternehmern in der norditalienischen Stadt Monza.

Es ist Berlusconis sechster Wahlkampf.