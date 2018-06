Istanbul: Auch Erdoğans Trutzburg wankt

Die Frau im Imbiss kann sich heute ihre Bude leisten, die sie mit ihrem Bruder betreibt. Ihr geht es gut, sie sieht keinen Grund für einen Wechsel. Die Opposition, angeführt von der Säkularistenpartei CHP, ist für sie unwählbar: „Wir wissen, was die uns angetan haben.“ Solche Kommentare verdeutlichen, warum Erdoğan auch nach anderthalb Jahrzehnten an der Macht, trotz Korruptionsskandalen und trotz der Klagen über autokratische Tendenzen und Demokratie-Abbau, in allen Umfragen bei mehr als 40 Prozent Zustimmung liegt. „Wir stehen voll hinter ihm“, sagt ein Mann an einer Straßenecke.

Und doch werden selbst in Kasimpasa leise Zweifel laut. Weniger an Erdoğan persönlich als an der AKP. Der Melonenhändler Ejder zum Beispiel erwartet eine Niederlage der Erdoğan-Partei bei der Parlamentswahl, nicht zuletzt wegen der Teuerung. Gestiegene Benzinpreise bedeuten für ihn, dass er mehr für die Melonen bezahlen muss, die ihm per Lkw aus dem Süden der Türkei geliefert werden. Auch das politische Angebot der AKP gefällt ihm nicht. „Es ist wie in meinem Geschäft: Nur wenn ich gute Melonen anbiete, kommen die Leute wieder, sonst bleiben sie weg.“

Mit seiner Einschätzung liegt Ejder auf der Linie der meisten Umfragen. Selbst regierungsnahe Demoskopen gehen davon aus, dass die AKP ihre Mehrheit in der Volksvertretung nicht halten kann, auch wenn sich Erdoğan im Präsidentenamt behauptet. Manche Istanbuler erwarten sogar einen völligen Neuanfang. Ein Einzelhändler, der namentlich nicht genannt sein will, erinnert daran, dass kürzlich der Präsident des traditionsreichen Istanbuler Fußballklubs Fenerbahce nach rund 15 Jahren an der Vereinsspitze von den Mitgliedern abgewählt wurde. „Damit hatte vorher niemand so richtig gerechnet, doch dann war er plötzlich weg“, sagt der Mann. „Auch Erdoğan regiert seit anderthalb Jahrzehnten.“