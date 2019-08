Ist Fleisch zu billig? Deutschland diskutiert über höhere Steuern

Österreich

Auch hierzulande wird die Diskussion um höhere Steuern auf Fleisch mit Interesse verfolgt – mit unterschiedlichen Positionen. Wenig überraschend kommt vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) ein „Klares Ja“ für Steuern. Sie seien ein wichtiges Lenkungswerkzeug und müssten zweckgebunden eingesetzt werden: einerseits zur Förderung der artgemäßen Tierhaltung, andererseits zur Förderung von wirklich umweltfreundlichen Alternativen zu Fleisch. " Fleisch soll und muss zu einem Luxusprodukt werden", so David Richter vom VGT.

Die ÖVP sieht das gegenteilig: Fleisch dürfe eben nicht zu einem Luxusprodukt werden. Ähnlich argumentieren auch die Freiheitlichen. „Eine Klimasteuer auf Fleisch hilft nicht dabei auch nur ein einziges Gramm an CO2 einzusparen. Und im Gegenzug dafür soll noch mehr Billigfleisch aus Massentierhaltung aus den USA und Südamerika importiert werden, nur damit die Industrie noch mehr Autos exportieren darf - das klingt wie ein mehr als schlechter Witz“, so der freiheitliche Agrarsprecher Maximilian Linder via Aussendung. Generell seien die Freiheitlichen gegen jede neue Form der Besteuerung, um vermeintlich das Klima zu retten, besonders wenn diese Steuern gegen die heimischen Bauern gerichtet seien.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will erinnert daran, dass die Produktion eines Kilos Rindfleisch in der EU einen CO2-Fußabdruck von durchschnittlich 22 kg hinterlässt, wohingegen Rindfleisch aus Brasilien auf 80 kg kommt, Transport nicht eingerechnet.

Sinnvoller wären laut ihm etwa eine verpflichtende Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie sowie hohe Qualitätsstandards und Obergrenzen für Importfleisch.