Israels Bodenoffensive geht weiter: Panzer stoßen in Gaza bis zur Küste vor

Die Anhänger der Hamas hatten am 7. Oktober die Grenze zu Israel durchbrochen, danach mindestens 1.400 Menschen getötet sowie an die 240 weitere entführt. Seither greift Israel aus der Luft, von See und am Boden an. Laut Hamas-Angaben wurden bisher mehr als 8.300 Menschen getötet und 21.000 verletzt. Auch aus Gaza flogen wieder Raketen Richtung Israel.

Katar vermittelt

Wegen der fast totalen Abriegelung des Gazastreifens wächst die Sorge um die Versorgung der Zivilbevölkerung. Bemühungen um eine humanitäre Feuerpause werden daher intensiver. Angeblich gibt es Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien – unter Vermittlung von Katar.