Israel erneuerte Aufruf zu Flucht in Süden des Gazastreifens

Die israelische Armee hat ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erneuert, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. "Zivilisten im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt sollten sich vorübergehend südlich des Wadi Gaza in ein sichereres Gebiet begeben", sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer am Samstag aufgenommenen und am Sonntag im Onlinedienst X veröffentlichten Erklärung.