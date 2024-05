Israelische Whistleblower berichten von Misshandlungen von Gefangenen

Laut den Whistleblowern waren die Schläge nicht als Verhörtechnik gedacht, sondern wurden einfach nur aus "Rache" durchgeführtt. "Es war eine Strafe für das, was sie [Hamas] am 7. Oktober getan haben, und für Fehlverhalten im Camp." Am 7. Oktober 2023 waren Kämpfer der Hamas nach Israel eingedrungen und hatten 1200 Menschen teilweise bestialisch ermordet und misshandelt. Außerdem entführten sie zahlreiche Israeli. Mehr als hundert gelten immer noch als verschleppt.

Ein Whistleblower beschrieb außerdem "eine routinemäßige Durchsuchung, bei der die Wachen große Hunde auf schlafende Häftlinge losließen, eine Lärmgranate in das Gehege warfen, während die Truppen einstürmten".