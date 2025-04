Israel unter Verdacht: Massengrab im Gazastreifen wirft Fragen auf

Der Verdacht liegt nahe, dass dies nicht geschah. Armeesprecher Hagari hätte sonst kaum seine irreführende Stellungnahme veröffentlicht. Wahrscheinlicher ist, dass er auch diesmal selbst durch gefälschte Angaben der Verantwortlichen vor Ort getäuscht wurde.

Israels Armeesprecher verschweigt vieles. Für gezielte Falschmeldungen ist Hagari aber nicht bekannt, fliegt Vertuschung doch am Ende fast immer auf. In der Vergangenheit gab es sogar Zwischenfälle, in denen der Armeesprecher Fehlverhalten von Soldaten voreilig bestätigte. Was sich im Nachhinein aber als falsch erwies.

Verfahren vor Militärgericht scheint unausweichlich

Daher dürften die internen Ermittlungen kaum mit dem Ziel einer Vertuschung durchgeführt werden. Nachsicht wird es bei falschen Angaben von Offizieren aus Kampfgebieten kaum geben. Interne Vertuschung in der Befehlskette wird streng disziplinarisch bestraft.

Was letztlich von der anstehenden Untersuchung veröffentlicht wird, ist eine andere Frage. In diesem Fall aber sollte auch die Armeeführung ein Interesse an weitgehender Transparenz haben. Wie es aussieht, ist ein Verfahren vor einem Militärgericht unausweichlich.

Wie alle Militärgerichte ziehen auch die israelischen die besonderen Umstände im Frontkampf in Betracht. Als Weichspüler sind sie trotzdem nicht bekannt. Ihre Urteile wurden in der Vergangenheit international anerkannt.

Israel will den IStGH auf jeden Fall umgehen

Ginge ihr guter Ruf verloren, könnten mutmaßliche Kriegsverbrechen dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vorgelegt werden. Er verhandelte im Vorjahr bereits Klagen gegen Israels politische Führung. Was mit dem Erlass von Haftbefehlen gegen Premier Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant endete und einen gewaltigen Imageschaden bedeutete.

Schließlich hatte der IStGH neben Netanjahu und Gallant auch gegen Hamas-Anführer Yahya Sinwar einen Haftbefehl ausgeprochen. Diese juristische Gleichstellung einer demokratisch gewählten Regierung mit der islamistischen Hamas-Miliz stieß auf internationale Kritik, berief sich das Urteil doch zum Teil auf Hetzreden israelischer Minister und Politiker; ohne dass diese Personen an der eigentlichen Kriegsführung beteiligt waren.