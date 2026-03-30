Israels Parlament stimmt über Todesstrafe nur für Palästinenser ab

Als Relikt des britischen Kolonialrechts war die Todesstrafe seit der Staatsgründung Israels tief unten im Militärrecht vergraben und fast vergessen gewesen. Im Zivilrecht lautet die Höchststrafe seit 1954 lebenslänglich. Einzig Nazi-Kriegsverbrecher konnten seither noch zum Tode verurteilt werden. Vollstreckt wurde sie ohnehin nur ein einziges Mal: im Jahr 1962 gegen den Holocaust-Massenmörder Adolf Eichmann .

Einer der größten Coups des Mossad: Die Entführung des NS-Kriegsverbrechers Adolf Eichmann, hier am ersten Prozesstag vor dem Jerusalemer Bezirksgericht, 1961.

Eine neue Gesetzesvorlage will die Todesstrafe nun wieder aus der Theorie in die Praxis zurückholen. Am Montag stimmte Israels Parlament, die Knesset, darüber ab. Bis zuletzt war die Mehrheit unsicher, ebenso wie die noch ausstehende juristische Bestätigung durch das Oberste Gericht.

Worum es bei dem Todesstrafe-Gesetz geht

Die Neuauflage ist zugleich eine drakonische Verschärfung. Unter anderem soll die für die Todesstrafe derzeit gesetzlich vorgeschriebene Einstimmigkeit unter militärischen Richtern aufgehoben werden. Vor allem diese Bedingung verhinderte bislang Todesurteile gegen Terroristen vor Militärgerichten.

In Zukunft soll bereits die einfache Mehrheit der Richter ausreichen. Bei Todesurteilen wird dem zuständigen Militärgouverneur seine sonst geltende Vollmacht genommen, Strafen umzuwandeln. Ob ein Prozess zivil oder vor einem Militärgericht geführt wird, entscheidet der Verteidigungsminister.

In einer ersten Fassung sollte das Todesurteil gegen Terroristen sogar zwingende Vorschrift werden – ohne Einspruchsrecht. Doch auch die veränderte Version des Gesetzes unterscheidet weiter zwischen Juden und Arabern sowie zwischen Arabern mit israelischer Staatsbürgerschaft und Palästinensern aus den besetzten Gebieten. Anders als Juden und arabische Israelis werden Letztere auch heute schon ausschließlich vor Militärgerichte gestellt.

Israels Armee und Geheimdienste sind besorgt

Vor allem die Armee hat Vorbehalte gegen das neue Gesetz. Sie denkt an die mögliche Gefangennahme israelischer Soldaten in Zukunft. Bisher machte vor allem die Begnadigung verurteilter Terroristen den Weg formell frei für einen Austausch von Geiseln oder Gefangenen – wie noch 2025 beim Austausch von Terroristen gegen Hunderte von der Hamas verschleppte Israelis. Da Todesurteile künftig nicht nachträglich umgewandelt werden können, werden diese Deals erschwert.

Die Minister im Kabinett, die damals immer wieder einen Austausch verzögerten, stehen hinter dem neuen Gesetz. Sie behaupten, die Todesstrafe schrecke Terroristen ab, so steht es auch in der Präambel. Eine Aussage, die wissenschaftlich unbestätigt blieb.