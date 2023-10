Israel evakuiert Stadt an der Grenze zum Libanon

International wird daher ein Übergreifen des Krieges auf andere LĂ€nder der Region befĂŒrchtet. Deutschland, die USA und Großbritannien forderten ihre BĂŒrgerinnen und BĂŒrger am Donnerstag zur Ausreise aus dem Libanon auf. "Eine weitere VerschĂ€rfung der Lage und eine Ausweitung des Konflikts kann nicht ausgeschlossen werden", erklĂ€rte das AuswĂ€rtige Amt in Berlin.

Österreich hat am 15. Oktober eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) fĂŒr Teile Israels, die PalĂ€stinensischen Gebiete und den Libanon verhĂ€ngt. Das österreichische Außenministerium warnt auf seiner Website "aufgrund möglicher Protestaktionen, Kampfhandlungen, AnschlĂ€ge oder EntfĂŒhrungen" vor Aufenthalten im libanesischen Grenzgebiet zu Syrien, in der Bekaa-Ebene nördlich von Baalbek, Saida (Sidon) mit den PalĂ€stinenserlagern, in sĂŒdwestlichen Vororten von Beirut und dem SĂŒdlibanon. Allen Österreichern, die sich derzeit als Touristen oder Expats im Libanon aufhalten, wird eine Reiseregistrierung empfohlen.

Raketenbeschuss in Grenzgebiet

Auch am Donnerstag hatte es Gefechte im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gegeben. Der bewaffnete FlĂŒgel der Hamas feuerte nach eigenen Angaben "30 Raketen" aus dem SĂŒdlibanon in Richtung Nordisrael ab. Auch die Hisbollah erklĂ€rte, sie habe mehrere israelische Stellungen unter Beschuss genommen, in einigen FĂ€llen mit "Lenkraketen". Die israelische Armee erklĂ€rte, sie habe die Angriffe aus dem Libanon abgewehrt.

Am Freitagmorgen erklĂ€rte die Armee, sie habe mehrere Angriffe auf Infrastruktur der Hisbollah verĂŒbt, darunter Beobachtungsposten. Israelische Kampfflugzeuge hĂ€tten zudem drei "Terroristen" beschossen, die versuchten hĂ€tten, Panzerabwehrraketen auf Israel abzufeuern.