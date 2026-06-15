Israelische Siedler setzen Moschee im Westjordanland in Brand

Israelische Siedler haben im besetzten Westjordanland nach palästinensischen Angaben ein Feuer an einer Moschee gelegt.

Eine Gruppe von Siedlern habe im Dorf Burka östlich von Ramallah die Tür einer Moschee aufgebrochen und ihren Eingang in Brand gesetzt, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Sonntag. Das Feuer an der Moschee konnte von Anwohnern gelöscht werden, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP mitteilten.