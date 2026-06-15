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Ausland

Israelische Siedler setzen Moschee im Westjordanland in Brand

Palästinensischen Angaben zufolge legten Siedler im Dorf Burka nahe Ramallah Feuer an einer Moschee und mehreren Fahrzeugen.
15.06.2026, 09:17

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Palestinians gather near a mosque following an incident involving a damaged car that Palestinians say was attacked by settlers, in Burqa

Zusammenfassung

  • Israelische Siedler haben im Westjordanland eine Moschee und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt.
  • Die Brände wurden von Anwohnern gelöscht, während die israelische Armee Einsatzkräfte entsandte.
  • Die Armee verurteilte die Gewalt und erklärte, Maßnahmen zur Beruhigung der Lage zu ergreifen.

Israelische Siedler haben im besetzten Westjordanland nach palästinensischen Angaben ein Feuer an einer Moschee gelegt.

 Eine Gruppe von Siedlern habe im Dorf Burka östlich von Ramallah die Tür einer Moschee aufgebrochen und ihren Eingang in Brand gesetzt, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Sonntag. Das Feuer an der Moschee konnte von Anwohnern gelöscht werden, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP mitteilten.

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Die Siedler hätten zudem ein Fahrzeug in Burka sowie zwei weitere im nahe gelegenen Dorf Deir Dibwan angezündet. Die israelische Armee erklärte, sie habe nach Berichten über Brandstiftung und Ausschreitungen Einsatzkräfte an mehrere Orte im Westjordanland entsandt. 

"Die Kräfte sind derzeit an verschiedenen Orten im Einsatz, um die Ausschreitungen aufzulösen, die Brände zu löschen und weitere Reibungen zu verhindern", teilte die Armee mit. Die israelische Armee verurteile "alle Formen von Gewalt aufs Schärfste", hieß es weiter.

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Israel
Agenturen, sif  | 

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