Radikale Siedler breiten sich aus: Israels Schattenkrieg im Westjordanland

Kurz vor dem Suq, dem arabischen Markt Jerusalems, verschwinden die gelben Schleifen. Wer seine Solidarität mit den von der Terrororganisation Hamas entführten israelischen Geiseln zeigen will, packt die Anstecker an der Brust lieber ein. „Nur nicht provozieren“, heißt es.

In der überwiegend arabischen Altstadt von Jerusalem ist die Stimmung aufgeladen. Die Straßen sind leer, die Händler starren Löcher in die Luft. Kunden sind weit und breit nicht zu sehen, dafür patrouillieren Soldaten der israelischen Armee. Vor der Klagemauer am – inzwischen von Orthodoxen dominierten – Tempelberg feiert eine Gruppe israelischer Nationalisten. Unter dem Grölen der anderen reißt einer der Burschen sein Maschinengewehr jubelnd in die Höhe.