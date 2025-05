Pröll in Israel: „Antisemitismus ist eine Bedrohung für unsere Demokratien“

Vor dem israelischen Außenministerium hält ein Mann stumm ein Schild in die Höhe. Darauf zu sehen: Fotos jener 58 israelischer Geiseln , die noch immer von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Darüber steht in großen Lettern: „Bringt sie jetzt nach Hause“.

Viele Teilnehmer tragen gelbe Schleifen als Zeichen der Solidarität mit den Geiseln. Der inzwischen freigelassene Tal Shoham schildert die Dimension des Terrors aus erster Hand.

„Virulente Krankheit“

„Der heutige Tag markiert 600 Tage seit diesem schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erinnert Israels Präsident Isaac Herzog bei der Eröffnung. Premierminister Benjamin Netanjahu nennt Antisemitismus in seiner Ansprache eine „seit Jahrtausenden bestehende virulente Krankheit“ und zitiert seinen Vater: „Was mit den Juden beginnt, wird nicht mit den Juden enden.“

Österreich ist durch Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten. „Antisemitismus ist eine Bedrohung für unsere freien demokratischen Gesellschaften und betrifft uns alle“, mahnt er in seiner Rede und erinnert an die zwei israelischen Botschaftsmitarbeiter, die vergangene Woche in Washington erschossen worden.

Gemeinsames Vorgehen

Pröll, der unter anderem auch für den Kampf gegen Antisemitismus zuständig ist, betont die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Vorgehens: „Nach dem 7. Oktober 2023 hat sich die Qualität und Quantität antisemitischer Gewalt weltweit verändert. Antisemitismus ist kein Randphänomen mehr – er sickert in die Mitte unserer Gesellschaften. Wir müssen dieser Entwicklung entschlossen entgegentreten – politisch und gesellschaftlich.“