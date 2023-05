Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Israel ist nach eigenen Angaben trotz einer geltenden Waffenruhe aus dem Gazastreifen angegriffen worden. Eine Rakete sei am Sonntag von dort abgefeuert und in einer freien FlĂ€che auf israelischem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. In den umliegenden Gegenden ertönten Warnsirenen. Anrainer in Ashkelon und Umgebung hörten Explosionen, wie israelische Medien berichteten. Angaben ĂŒber mögliche Opfer gab es zunĂ€chst nicht.